В іспанській Севільї вироблятимуть електроенергію з апельсинів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
Читайте такожНацкомісія вирішила не підіймати тариф на передачу електроенергії
Цитрусовими деревами усіяний все місто. Тому місцева станція очищення води пропонує виготовляти з соку їх плодів метан для роботи генераторів. Таким чином, навколишньому середовищу буде менше шкоди та місцеві жителі позбудуться десятків тисяч непотрібних апельсинів.
Переважна більшість сортів, що ростуть в Севільї - неїстівні. Частина апельсинів йде на експорт до Британії, де з них виготовляють мармелад, але основна маса фруктів просто згнивала.
Тепер збором фруктів займатиметься станція з очищення води.
З 60 тонн апельсинів можна виробити електроенергії для 300 будинків на один день. Залишки фруктів будуть використовуватися як добриво.
Електроенергія з метану
У травні 2016 року в Руанді почали видобувати електрику з метану.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram