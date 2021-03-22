Місцева станція очищення води пропонує виготовляти з апельсинового соку метан для роботи генераторів.

В іспанській Севільї вироблятимуть електроенергію з апельсинів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Цитрусовими деревами усіяний все місто. Тому місцева станція очищення води пропонує виготовляти з соку їх плодів метан для роботи генераторів. Таким чином, навколишньому середовищу буде менше шкоди та місцеві жителі позбудуться десятків тисяч непотрібних апельсинів.

Переважна більшість сортів, що ростуть в Севільї - неїстівні. Частина апельсинів йде на експорт до Британії, де з них виготовляють мармелад, але основна маса фруктів просто згнивала.

Тепер збором фруктів займатиметься станція з очищення води.

З 60 тонн апельсинів можна виробити електроенергії для 300 будинків на один день. Залишки фруктів будуть використовуватися як добриво.

Електроенергія з метану

У травні 2016 року в Руанді почали видобувати електрику з метану.

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Автор: Олена Коваленко