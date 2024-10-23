В державному застосунку "Дія" додали нові військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – Авдіївка та Дебальцеве.
"Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе — купуйте військові облігації в "Дії". Кожна облігація — це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Нові військові облігації мають такі ставки й дати виплат:
- Дебальцеве. Ставка 16,5%, дата виплати — 12.05.2027;
- Авдіївка. Ставка 15,6%, дата виплати — 20.05.2026.
Зазначається, що за покупку облігацій у застосунку користувач не платить жодних комісій чи додаткових платежів.
Застосунок "Дія" - останні новини
17 жовтня в застосунку додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
20 жовтня в "Дії" тимчасово було призупинено бронювання військовозобов'язаних у зв'язку з аудитом раніше заброньованих громадян.
Нещодавно у державному застосунку "Дія" запустили новий сервіс — державні гранти на навчання для студентів, які вступили на контрактну форму навчання.