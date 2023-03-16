Основним постачальником продукції цієї групи до України щонайменше останні п'ять років залишається Туреччина,

У 2022 році найбільша за величиною частка – 10,5% – у структурі зарубіжних поставок сільськогосподарської продукції до України припала на продукцію групи "Плоди та горіхи".

Про це повідомив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції "Інституту аграрної економіки" Богдан Духницький.

Зазначається, що Україна імпортувала переважно цитрусові, банани, інші екзотичні плоди – авокадо, ананаси, хурму, ківі, а також виноград і кісточкові фрукти.

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За словами експерта, у 2022 році обсяги імпорту плодів та горіхів становили 663 млн дол., що на 21% менше показника 2021 року у 835 млн дол.

Духницький підкреслив, що основним постачальником продукції цієї групи до України щонайменше останні п'ять років залишається Туреччина, з якої минулого року завезено 220 тис. тонн фруктів, а частка цієї країни у вартості вітчизняного імпорту плодів склала близько третини – 30,7%.

Також значні закупівлі фруктів українські компанії здійснили в Еквадорі – 13,4%. Значно менші обсяги поставок з Греції (6,3%), Колумбії (5%), Іспанії (4,7%), Коста-Ріки (4,6%) та Єгипту (4,3%).

"Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції в нашій країні традиційно користуються цитрусові і банани, які у 2022 році сформували 60% вартості її імпорту. Минулого року на всіх товарних позиціях, за винятком кавунів і динь, фіксувалось зниження закордонних закупівель у грошовому виразі", – зазначив експерт.

Еспорт і імпорт агропродукції - деталі

У 2022 році в Україну було ввезено агропродукції на 6,3 млрд дол., що на 23% менше, ніж у 2021 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав близько 8,2 млрд дол.

Імпортні надходження в Україну свіжої, охолодженої та мороженої свинини в лютому склали 743 тонни, чи 1,5 млн дол. у валютному еквіваленті, що у 2,6 рази менше, ніж місяцем раніше, і є найнижчим показником за підсумками лютого з 2018 року.