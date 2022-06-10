Йдеться про 43 російських компанії і олігархів, включаючи "Газпром".

Росія і Туреччина в останні тижні обговорювали процес переміщення російських підсанкційних компаній з Європи в турецьку юрисдикцію.

Про це йдеться в матеріалі Habertürk.

За даними видання, в останні 48 днів Росія і Туреччина активно обговорювали релокацію російських компаній, що потрапили під санкції Євросоюзу, з Європи в Стамбул.

"За отриманою інформацією, 43 російські компанії і олігархи, включаючи "Газпром", перенесуть свої штаб-квартири з Європи в Стамбул. Цей процес, як очікується, почнеться в липні", - зазначає видання.

Крім того, перед візитом глави російського МЗС Сергія Лаврова до Туреччини туди прибула російська делегація, яка обговорила попередні умови перенесення офісів російських компаній з Європи.

У війні Росії проти України Туреччина намагається дотримуватися нейтралітету.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня в офісі президента України прокоментували візит глави МЗС Росії Сергія Лаврова до Туреччини, в ході якого сторони обговорювали, в тому числі розблокування українського зерна в портах.

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