Мільйони дрібних інвесторів-фізосіб об'єдналися в групу WallStreetBets і почали активно скуповувати акції.

Члени спільноти приватних інвесторів з Reddit, які скуповували акції недооцінених, на їхню думку, компаній, почали втрачати інтерес до торгівлі на біржі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожReddit проти Уолл-стріт: про флешмоб навколо акцій GameStop знімуть фільм

Зокрема, ціни на срібло, які покупці за кілька днів розігнали до максимуму за вісім років, відкотилися. В ході торгів у вівторок, 2 лютого, дорогоцінний метал втратив 5,5 відсотка, ціна знизилася до 27,81 долара за унцію. Акції мережі ігрових магазинів GameStop в понеділок, 1 лютого, впали на 34 відсотки, до 213 доларів за штуку, потім падіння сповільнилося до 21 відсотка (акції відігралися до 253,5 долара).

Говорячи про відкат цін на срібло, старший аналітик ресурсів MineLife Pty, зазначив, що така ситуація недивна. За його словами, будь-яке зростання на основі активності в соцмережах не буде довгостроковим. "Існує велика різниця між спробами маніпулювати торгівлею акціями в порівнянні з основним біржовим товаром", - пояснив він.

Що цьому передувало

Наприкінці січня 2021 року на хвилі спекулятивних покупок різко зросли акції американського ритейлера відеоігор GameStop, мережі кінотеатрів AMC, а також виробників смартфонів Nokia, BlackBerry та інших компаній, які на Reddit називали недооціненими. Зокрема, з початку року акції GameStop підскочили на 400 відсотків, а її капіталізація досягла семи мільярдів доларів. До цього цінні папери торгової мережі падали протягом шести років.

Мільйони дрібних інвесторів-фізосіб об'єдналися в групу WallStreetBets і почали активно скуповувати акції. В результаті за пару тижнів акції компанії виросли більш ніж в десять разів, а ряд фондів був змушений закрити свої короткі позиції («шорти») з мільярдними збитками.

Станом на 1 лютого 2021 року на тлі активності інвесторів срібло подорожчало до восьмирічного максимуму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН