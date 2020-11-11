Кабмін готовий підтримати підприємців, поки триватиме посилений карантин вихідного дня.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на сторінці в Facebook.
"Уряд готовий підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу", - повідомив Шмигаль.
За його словами, 11 листопада на засіданні Кабінету міністрів будуть розглянуті зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.
Зокрема, для підтримки бізнесу, за словами Шмигаля, уряд готовий відновити та розширити наступні програми підтримки:
- компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;
- виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;
- разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.
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"Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи", - додав Шмигаль.
Карантин вихідного дня: що відомо
- 9 листопада заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні.
- Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.
- Також передбачається рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.
- Крім того, МОЗ пропонує в "червоних зонах" епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.
- Карантин вихідного дня може бути запроваджено в Україні з 14 листопада.
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