Для підтримки бізнесу, за словами прем'єра, уряд готовий відновити та розширити кілька програм.

Кабмін готовий підтримати підприємців, поки триватиме посилений карантин вихідного дня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на сторінці в Facebook.

"Уряд готовий підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу", - повідомив Шмигаль.

За його словами, 11 листопада на засіданні Кабінету міністрів будуть розглянуті зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.

Зокрема, для підтримки бізнесу, за словами Шмигаля, уряд готовий відновити та розширити наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

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"Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи", - додав Шмигаль.

Карантин вихідного дня: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в "червоних зонах" епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено в Україні з 14 листопада.

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Автор: Олександр Топчій