Рада скасувала нарахування комуналки за зруйноване житло

Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє пошкоджене житло від плати за управління. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 308 депутатів.

Йдеться про Закон про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна (№13155).

Цей закон, зазначають у парламенті, захищає власників зруйнованого майна від несправедливих боргів. На час дії воєнного стану та протягом року після його завершення споживачі не сплачуватимуть за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли.

Документ запроваджує чіткий механізм, де офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів.

Перелік ключових змін

Народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов, який є одним із авторів відповідного законопроєкту, у своєму Telegram-каналі зауважив, що для постраждалих українців запроваджуються дієві соціальні гарантії.

Парламентар перерахував ключові зміни, які впроваджуються цим законом. Серед них, зокрема:

для знищеного житла - нарахування припиняється з дати його руйнування;

для житла, яке визнано непридатним для проживання або створює загрозу життю та здоров'ю, - плата не нараховується протягом періоду ремонту або відновлення;

у випадку ОСББ звільнення від сплати за житлові послуги приймаються зборами співвласників;

обстеження проводяться комісіями органів місцевої влади, які протягом 30 робочих днів від дати руйнації чи пошкодження надсилають повідомлення про його результати власнику, ОСББ, ПФУ та постачальникам послуг.

Крім того, додав Фролов, Кабінет міністрів України має розробити механізм реструктуризації боргів, які виникли після 24 лютого 2022 року. Водночас забороняється примусове стягнення боргів за період тимчасової окупації до їх окремої верифікації.

Допомога для внутрішньо переміщених осіб

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністер України Юлія Свириденко зауважила, що уряд вніс зміни щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Так, найвразливіші категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку на півроку довше.

Крім того, посилюється підтримка дітей з числа ВПО. Незалежно від доходу родини, виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року. Також Кабмін оновив перегляд виплат для непрацездатних ВПО.

