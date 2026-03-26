Держава оплатить комунальні послуги для ВПО: хто отримає компенсацію і як подати заявку

Компенсація покриватиме зокрема вартість спожитого тепла, води та електроенергії.

Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Держава компенсуватиме витрати на розміщення евакуйованих людей, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі.

"Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення", - зазначила прем’єрка.

За її словами, компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Прем’єр-міністерка вказала, що подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа. Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Національна соціальна сервісна служба України та її територіальні органи.

23 березня стало відомо, що уряд вніс зміни щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше.

Раніше президент України Володимир Зеленський представив дві нові програми підтримки – для пенсіонерів та споживачів пального. У квітні пенсіонери, ВПО та інші категорії отримають доплату у 1500 грн.

З 20 березня українці можуть частково відшкодовувати витрати на пальне, придбане на АЗС, - від 5% до 15% залежно від виду пального.

