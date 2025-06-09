Повідомлялося, що Маск може зняти з експлуатації космічні кораблі Dragon.

На сьогодні Сполучені Штати Америки не мають заміни кораблю Dragon від компанії SpaceX і навряд чи вона з’явиться найближчим часом. Про це УНІАН заявив екс-радник голови Державної космічної агенції України Андрій Колесник.

"NASA навряд чи захоче знов повертатися до послуг колег з московії та платити по 90 мільйонів доларів за одне місце у консервній банці під назвою "Союз", тим більш на фоні бюджетної пропозиції на 2026 рік зі скорочення бюджету для подальшої експлуатації МКС на 25%", – говорить спеціаліст.

Колесник додав, що інший тип американського пілотованого космічного корабля – Starliner від компанії Boeing – досі не може позбутися технічних "дитячих хвороб", щоб отримати сертифікацію та доставляти астронавтів на орбіту.

Відео дня

"Найближчий черговий тест на "виживання у космосі" для Starliner планується лише у 2026 році, при тому що не вирішено навіть, яким він буде – у безпілотному варіанті чи знов з астронавтами-випробувачами на борту. Тож про його експлуатацію можна поки що мріяти", – вважає екс-радник голови Державної космічної агенції.

За словами фахівця, зараз у SpaceX в експлуатації знаходиться 5 Crew Dragon (пілотованих космічних кораблів) та 3 Cargo Dragon (вантажних багаторазових космічних кораблів). Пасажирські використовують, зокрема, на замовлення приватних компаній – як для комерційних мандрівників у близький космос, так і для доставки "неофіційних" екіпажів на МКС.

"Скандальні" заяви Маска

Нещодавно Ілон Маск пригрозив зняти з експлуатації кораблі Dragon через конфлікт із Трампом. Він повідомив у соціальній мережі X, що SpaceX "негайно розпочне зняття з експлуатації кораблів Dragon". Пізніше підприємець заявив, що "ми не виводитимемо Dragon з експлуатації".

Тим не менш, заява викликала справжній "скандал" в ЗМІ, а також призвела до побоювань у професійних технічних колах щодо майбутнього всієї пілотованої космонавтики.

Майбутнє SpaceX

Варто сказати, що головним проєктом компанії SpaceX виступає не Dragon, а перспективна космічна система Starship. Підрахунки Маска дають змогу припускати, що її запуск буде дешевшим, ніж запуск наявних транспортних засобів. Випробування системи тривають з перемінним успіхом. Невдачею закінчився останній випробувальний старт у травні цього року – обидві складові Starship було втрачено.

Варто також сказати, що у SpaceX з’являється все більше конкурентів, зокрема, у Китаї (хоча поки що їм всім дуже далеко до компанії Маска).

Вас також можуть зацікавити новини: