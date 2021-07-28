За словами економіста, в Нацбанку розуміють всю "безглуздість підвищення облікової ставки".

Нацбанк України підняв облікову ставку, однак це нічого не означає для української економіки.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

Читайте такожНацбанк підвищує облікову ставку до 8% річних

"В Україні та США облікова ставка - різні речі. У США цей крок призводить до гальмування економіки, тому що кредити стають менш доступними, а економіка чутлива до обсягу і вартості кредитів", - зазначив економіст.

За словами експерта, відсотки за кредитами в Україні в більшості випадків набагато вище 15-70% річних.

"Немає ніякого контролю інфляції. Говорити, що підвищення облікової ставки охолодить економіку і зупинить інфляцію - дивно і нерозумно. Всі джерела підвищення цін в Україні - немонетарного походження. У перекладі, вони залежать не від вартості грошей, а від світового підвищення вартості продуктів харчування, сировини для промисловості та адміністративного підвищення тарифів в Україні", - заявив економіст.

"У 2020 році інфляція в Україні була двозначною, і тільки хитросплетена методика Держкомстату заважає це побачити. Але кожен житель багатомільйонної країни на власній шкурі відчув, як подорожчали продукти харчування - основна стаття витрат 90% українців. Крім того, дорожчали та підвищувалися: тарифи, бензин, дизель, газ, податки та проїзд. Все це ніяк не залежить від вартості кредитів. Так що - підвищуй - не підвищуй - це нічого не змінить", - зазначив Уманський.

За словами економіста, в Нацбанку розуміють всю "безглуздість підвищення облікової ставки".

"Тоді навіщо це все? А для протоколу. У законодавстві прописано, що НБУ відповідає за інфляцію (та й то не завжди). Тому якщо зростає інфляція - потрібно підвищити ставки. Оперативно відреагували, яких дій вам ще не вистачає? Назвемо це традицією. Нехай вона безглузда і марна, але дуже шанована всім прогресивним людством", - зазначив експерт.

Облікова ставка в Україні: що необхідно знати

У червні Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

22 липня 2021 року Нацбанк підвищив облікову ставку до 8% річних.

Автор: Олена Коваленко