Одночасно з оновленням логотипу GM запустила рекламну кампанію Everybody In.

General Motors оновила свій логотип в рамках нової стратегії, за якою компанія віддасть пріоритет випуску електромобілів.

Читайте такожПомер керівник корпорації Toyota Ейдзі ТоедаКолишній логотип - ініціали GM на синьому тлі і з нижнім підкресленням — з незначними змінами використовувався з 1964 року.

Ініціали GM на новому логотипі написані великими літерами, а не малими, а весь логотип відрізняється від колишнього більшою закругленістю. Нижнє підкреслення, яке залишилося тільки під літерою буквою m - це візуальне представлення технології батарей Ultium, а порожній простір між m і підкресленням — символ електричної вилки, повідомляє компанія в прес-релізі, передає kommersant.

Одночасно з оновленням логотипу GM запустила рекламну кампанію Everybody In. Вона покликана підкреслити переваги Ultium і "прискорити поширення електромобілів " серед нових покупців.

Transforming the world begins with transforming ourselves. pic.twitter.com/7kCGzWu0Qj — General Motors (@GM) January 8, 2021

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Автор: УНІАН