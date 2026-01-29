Мерц кинув виклик Трампу: що він сказав

При цьому німецький канцлер виступає за збереження НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до парламенту країни, назвавши консолідацію Європейського Союзу проти агресивної політики Трампа щодо Гренландії свідченням "єдності та рішучості" блоку. Про це пише Bloomberg.

Він також розкритикував лідера США за применшення ролі військ НАТО в Афганістані, заявивши, що не дозволить, щоб місія Німеччини там, під час якої загинуло близько 60 військовослужбовців, "була принижена та зневажена".

Німецький канцлер наголосив, що Європа не піддасться залякуванню президента США, водночас підтвердивши свою відданість збереженню НАТО.

Водночас він представив Німеччину та Європу як альтернативного партнера для країн, які прагнуть диверсифікуватися, віддаляючись від США та Китаю.

Виступ Мерца пролунав після того, як його коаліція опублікувала програмний документ, у якому йшлося про "зміну парадигми", що відбувається у світі, де "великі держави діють, не зважаючи на інших", а "економічні потрясіння стають більш ймовірними".

Уряд Німеччини педалює реформи, серед яких масштабні інвестиції в інфраструктуру та військові ресурси, податкові пільги для бізнесу та зниження витрат на енергоносії.

Претензії Трампа на Гренландію - головні новини

У середу 28 січня представники США, Данії та Гренландії зустрілися для обговорення нової рамкової угоди щодо Гренландії. Йдеться про посилення американської присутності на острові.

До цього Трамп погрожував запровадженням мит проти європейських країн, які виступили проти його планів щодо Гренландії. Острів мав належати Штатам, вважав Трамп.

