ЄС може ввести мита на 93 млрд євро проти США у відповідь на погрози Трампа, - FT

Країни ЄС прагнуть знайти компроміс, щоб уникнути кризи в трансатлантичних відносинах.

Країни Європейського Союзу розглядають можливість введення мит на товари з США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній на ринок у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа на адресу країн, які виступають проти захоплення Гренландії. Про це повідомляє Financial Times.

Країни ЄС хочуть дати відсіч Трампу, але уникнути розколу в НАТО

Чиновники, які беруть участь у підготовці до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться цього тижня, розповіли журналістам, що ці заходи розробляються, щоб дати європейським лідерам важелі впливу під час майбутньої зустрічі з Трампом. Вони прагнуть знайти компроміс, який дозволив би уникнути глибокого розколу в НАТО.

За словами чиновників, список європейських мит щодо США був підготовлений минулого року, але його вирішили притримати до 6 лютого, щоб уникнути торговельної війни. Вони заявили, що 18 січня 27 послів ЄС обговорили його відновлення, а також так званий "інструмент протидії примусу", який може обмежити доступ американських компаній до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Відео дня

"Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відплати Трампу, який використовує чисті мафіозні методи. Водночас ми хочемо публічно закликати до спокою і дати йому можливість спуститися зі сходів. Послання полягає в... батозі і прянику", - поділився з журналістами європейський дипломат.

Співрозмовники видання зазначили, що Франція вже закликала ЄС завдати удару у відповідь по США за допомогою "інструменту протидії примусу". Цей інструмент включає в себе обмеження на інвестиції і може обмежити експорт послуг, таких як ті, що надають американські технологічні гіганти в ЄС.

Помічник французького міністра фінансів розповів журналістам, що Париж і Берлін координують спільну відповідь на дії США. За його словами, міністри фінансів Франції та Німеччини мають зустрітися в Берліні 19 січня, а потім вирушити до Брюсселя на зустріч зі своїми європейськими колегами.

"Це питання також необхідно буде обговорити з усіма партнерами по G7 під головуванням Франції", - додав він.

Джерела зазначили в розмові з журналістами, що деякі країни ЄС рішуче налаштовані застосувати "інструмент протидії примусу" проти США. Проте, є й європейські столиці, які закликають до діалогу з Трампом, перш ніж висувати прямі погрози відповідних заходів.

Як крок до відповідних заходів найбільші партії в Європейському парламенті заявили минулими вихідними, що відкладуть заплановане голосування щодо заходів, які призвели б до зниження тарифів ЄС на американські товари в рамках торговельної угоди, укладеної минулого року, додав один зі співрозмовників видання.

У виданні зазначили, що на швейцарському форумі, який відбудеться 21 січня, Трамп планує провести приватні переговори з європейськими лідерами, в тому числі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також взяти участь у ширшій дискусії між західними країнами, що підтримують Україну.

Ситуація навколо Гренландії змістила фокус з України

Два європейські чиновники в розмові з журналістами заявили, що 19 січня радники з національної безпеки західних країн зустрінуться в Давосі. За їхніми словами, спочатку переговори мали бути присвячені Україні та триваючим мирним переговорам щодо припинення війни, але були переглянуті, щоб дати час для обговорення кризи навколо Гренландії.

Ще один європейський чиновник розповів журналістам, що країни ЄС планують почекати до 1 лютого, щоб зрозуміти, чи зацікавлений Трамп у виході з ситуації. За його словами, багато чого буде залежати від результатів переговорів у Давосі.

Реакція країн НАТО на мита Трампа щодо Європи

Раніше Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Велика Британія у своїй спільній заяві висловили думку, що погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа "підривають трансатлантичні відносини". Вони підкреслили, що будуть діяти одностайно і скоординовано у своїй відповіді.

Також 8 країн-членів НАТО заявили про солідарність з Данією і народом Гренландії. Вони підкреслили, що готові до діалогу, заснованого на принципах суверенітету і територіальної цілісності.

Вас також можуть зацікавити новини: