Трамп оголосив себе 'королем мит' і пригрозив покарати супротивників захоплення Гренландії

Президент США заявив, що Гренландія потрібна США для національної безпеки.

Президент США Дональд Трамп пригрозив митами країнам, які виступають проти американського контролю над Гренландією. Таку заяву він зробив на заході в Білому домі, пише Associated Press.

"Я можу ввести тарифи на країни, якщо вони не погодяться з претензіями США на Гренландію, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки", - сказав Трамп.

Також президент США назвав себе "королем мит". В агентстві підкреслили, що ця заява пролунала на тлі того, коли делегація Конгресу з демократів і республіканців намагалася знизити напруженість в Копенгагені.

Крім того, під час заходу Трамп розповів, що він погрожував європейським союзникам введенням мит на фармацевтичні препарати.

Європа відправляє війська до Гренландії на тлі погроз Трампа - що відомо

Раніше видання DR писало, що Данія відправляє підкріплення до Гренландії. Відзначається, що 12 січня один з літаків ВПС Данії приземлився в аеропорту Нуук з військовими фахівцями.

Пізніше кілька європейських країн приєдналися до Данії, направивши солдатів для посилення безпеки Гренландії. Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії, заявив у четвер, що намір полягає в тому, щоб розмістити в Гренландії більше данських військ, а інші союзники по НАТО були запрошені до участі на ротаційній основі.

