Зазначається, що підливає масла у вогонь і один із головних виробників.

Ціни на мідь у середу, 26 листопада, продовжують набирати обертів. Цьому сприяло ослаблення долара і вимога чилійського виробника Codelco значно підвищити річну премію.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси зросли до 10 900 доларів за тонну. Таким чином, 1 кг металлу коштує 10,9 доллара.

Codelco запропонувала деяким покупцям у Китаї поставки з премією в 350 доларів за тонну порівняно з цінами Лондонської біржі металів для річних контрактів на 2026 рік. У компанії побоюються, що потік поставок у США може незабаром призвести до дефіциту в інших країнах.

Пропозиції Codelco зазвичай встановлюють орієнтир для галузі, і премія в 350 доларів буде значним стрибком порівняно з 89 доларами, узгодженими на цей рік.

Крім того, долар впав на тлі спекуляцій про те, що Федеральна резервна система США в грудні знову знизить процентну ставку, що також зіграло на руку металам.

Ціни на мідь - останні новини

Аналітики дали нові прогнози щодо цін на мідь на 2026 рік. Збої в роботі копалень посилили побоювання з приводу дефіциту та нестачі металу на ринку.

Мідь подорожчала майже на чверть цього року, встановивши в жовтні рекорд в 11 142 доларів за тонну, перевищивши піковий рівень 2024 року. Зростання було спричинене збоями в постачанні на низці ключових копалень, нестачею руди і хвилею ставок на те, що адміністрація президента США Дональда Трампа перегляне план введення мита на рафінований метал наступного року.

