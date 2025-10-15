Зазначається, що минулого тижня мідь піднялася до максимального рівня з травня 2024 року.

Ціни на мідь відновилися після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл оголосив про ще одне зниження ставок цього місяця. Трейдери очікують, що ціна на метал у 12 000 доларів за тонну цілком досяжна.

Видання Bloomberg пише, що мідь подорожчала на 1,1%, оскільки заяви Пауелла підтримали сировинні ринки після кількох днів сильних коливань на тлі напруженої геополітичної обстановки.

Останніми місяцями мідь підтримувалася пом'якшенням політики ФРС, яке повинно підтримати попит, а також серією значних збоїв у роботі рудників по всьому світу. Крім скорочення поставок, ці збої підкреслюють значні проблеми, з якими зіткнуться гірничодобувні компанії в задоволенні зростаючого попиту. Минулого тижня мідь піднялася до максимального рівня з травня 2024 року.

Ціни можуть досягти до кінця року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну, заявив Кенні Айвс, глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group. За словами Ніка Сноудона, керівника відділу досліджень металів Mercuria Energy Group Holding SA, ціни можуть сильно підскочити "доволі легко" з огляду на перебої в постачанні та приплив інвестицій у сировинні товари, зокрема в метали.

Це стане рекордним показником для міді. У травні 2024 року вона досягла найвищої ціни в історії Лондонської біржі металів - 11 104,50 долара за тонну. 15 жовтня метал подорожчав на 1% до 10 687 доларів за тонну.

Ціни на мідь - останні новини

1 вересня мідь підскочила до психологічної позначки в 10 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів. У серпні метал зростав на тлі ослаблення долара і відносно стійкого попиту.

Востаннє мідь торгувалася вище 10 000 доларів за тонну в липні.

