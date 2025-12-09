Зазначається, що на ринку є ознаки перекупленості.

Мідь пішла вниз після досягнення історичного максимуму. Інвестори обережні перед засіданням Федеральної резервної системи США.

Видання Bloomberg пише, що ціна на метал впала на 0,7% на Лондонській біржі металів. Очікується, що сьогодні ФРС США знизить відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту, але будь-який натяк на сповільнення темпів пом'якшення грошово-кредитної політики у 2026 році може негативно вплинути на ризикові активи, зокрема сировинні товари.

Трейдери вважають, що до кінця 2026 року ФРС двічі знизить ставки, а не тричі, як прогнозувалося раніше. Розбіжності всередині центрального банку стають дедалі очевиднішими, оскільки США борються з високою інфляцією і нестачею даних після найтривалішого в історії країни шатдауну.

Водночас на ринку є ознаки перекупленості міді і, як і раніше, мало ознак відновлення попиту в Китаї після спаду в останні місяці. Китайські виробники щосили намагаються перекласти рекордно високі витрати на мідь на своїх покупців, а збори за переробку мідних стрижнів цього місяця впали до рекордно низького рівня, згідно з даними Mysteel Global.

До 6:28 за київським часом ціна на мідь знизилася на 0,3% до 11 599,50 долара за тонну. Тобто 1 кілограм металу коштує майже 11,6 долара.

Мідь цього року подорожчала більш ніж на 30% на Лондонській біржі металів. Останніми тижнями зростання цін прискорилося, оскільки сировину поспіхом постачають до США напередодні можливого введення імпортних мит, що призвело до скорочення пропозиції та рекордних надбавок в інших країнах.

8 грудня ціни на мідь піднялися до нового історичного максимуму. Інвестори зробили ставку на стійке зростання цін через стимулюючі заходи Китаю і накопичення запасів у США на тлі обмеженої пропозиції.

