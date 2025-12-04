Аналітики песимістично ставляться до різкого стрибка цін на метал.

Аналітики банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що зростання цін на мідь вище 11 000 доларів за тонну буде короткочасним. Металу, як і раніше, більш ніж достатньо, тому дефіцит не передбачається.

"Велика частина нещодавнього зростання цін на мідь заснована на очікуваннях майбутнього дефіциту на ринку, а не на поточних фундаментальних показниках. Ми не очікуємо, що поточний стрибок вище 11 000 доларів буде стійким", - цитує Bloomberg експертів.

Хоча Goldman підвищив свій прогноз щодо міді на першу половину 2026 року і заявив, що мита США будуть підтримувати ціни, у банку припустили, що "критично низьких" запасів за межами Америки можна уникнути завдяки вищим регіональним преміям і вужчим різницям між купівлею і продажем на Лондонській біржі. За даними аналітиків, цього року попит буде на півмільйона тонн нижчим за пропозицію, і дефіциту міді не буде до 2029 року.

Відео дня

"Хоча наш набагато менший профіцит у 160 000 тонн у 2026 році наближає ринок до балансу, це означає, що ми не очікуємо, що світовий ринок міді найближчим часом зіткнеться з дефіцитом", - пишуть аналітики.

За їхніми словами, у 2026 році ціни перебуватимуть у діапазоні 10 000-11 000 доларів за тонну.

У четвер, 4 грудня, ціна на мідь на Лондонській біржі металів знизилася на 0,6% до 11 413,50 доларів за тонну до 12:14 за місцевим часом, скоротивши своє зростання за цей рік до 30%.

Ціни на мідь - останні новини

Раніше глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group Кенні Айвс заявив, що ціни на мідь можуть досягти до кінця року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну.

3 грудня ціна на мідь на Лондонській біржі металів сягнула рекордного рівня в 11 540 доларів за тонну, чому сприяли побоювання з приводу скорочення світової пропозиції, оскільки метал поспішають ввезти в США до введення мит. Компанія Mercuria Energy Group Ltd. підстьобнула продавців, попередивши про "крайні" збої в поставках.

Вас також можуть зацікавити новини: