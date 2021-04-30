Мінцифри сподівається, що проблему буде вирішено протягом двох годин.

Міністерство цифрової трансформації попереджає про технічні проблеми в роботі порталу держпослуг і мобільного додатку "Дія" у зв'язку з технічним збоєм на ресурсі, де розміщені ці сервіси.

Про це повідомила прес-служба міністерства у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожЗ травня українці змінюватимуть прописку через "Дію": що змінитися

"Увага! Зараз можуть бути технічні проблеми в роботі "Дія". Сьогодні вранці стався технічний збій на платформі G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на якому розміщені портал і додатки "Дія", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"Фахівці компанії мобілізували всі ресурси для усунення першопричини проблеми. І докладають максимум зусиль, щоб ви якомога швидше могли скористатися "Дія", - повідомила прес-служба.

Мінцифри сподівається, що відновлення роботи провайдера відбудеться протягом двох годин.

Що цьому передувало

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія 2.0".

Оновлена версія програми містить наступні документи: свідоцтво про народження дитини, довідку внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрового внутрішнього та закордонного паспортів, студентських квитків, водійських прав, техпаспорту та автострахування, які були ще в старій версії.

Також мобільний додаток відображає життєвий простір реєстрації проживання відповідно до паспорта або свідоцтвом про народження.

Уряд визначив диджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець