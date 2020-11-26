При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в мобільному додатку "Дія".

Національний банк України осучаснив низку норм, пов'язаних з проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній.

Як повідомила прес-служба регулятора, відтепер при здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія".

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Також спрощується процедура прийняття банками на дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот і монет національної валюти та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. Зазначається, що у відповідній довідці замість паспортних даних клієнт повинен надати контактну інформацію (номер телефону та/або адресу електронної пошти).

Крім того, на інкасаторські компанії будуть поширюватися окремі вимоги, які раніше стосувалися тільки банків. Йдеться про необхідність вилучення і передачі сумнівних банкнот для проведення досліджень в Національний банк, а також вилучення і передачі банкнот, пофарбованих спеціальним розчином внаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, в правоохоронні органи.

Згідно з повідомленням, відповідна постанова НБУ "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" набирає чинності з 1 грудня 2020 року.

Хронологія подій

21 квітня Міністерство цифрової трансформації запустило офіційний веб-сайт company.diia.gov.ua державної IT-компанії Diia Company. На початку квітня Мінцифри запустило у відкритий доступ портал державних послуг»Дія".

У червні віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Європейський Союз планує надати Міністерству цифрової трансформації 25 млн дол. на 5 років на розвиток проектів діджиталізації в Україні.

23 липня 2020 року стало відомо про те, що Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням фінансового моніторингу віртуальних активів, який буде необхідний у разі легалізації Верховною Радою таких активів.

31 серпня 2020 року стало відомо про те, що Рада може створити в Україні віртуальну економічну зону.

3 серпня 2020 року стало відомо про те, що Міністерство цифрової трансформації розробляє єдину онлайн-платформу взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства "ВзаємоДія", метою якої є впровадження онлайн-інструментів взаємодії громадян і влади.

26 листопада 2020 року прес-служба Міністерства цифрової трансформації повідомила про те, що Євросоюз в рамках проекту EU4DigitalUA виділить 9,6 млн євро на поліпшення урядової цифрової інфраструктури та системи електронних послуг. Це перший транш із запланованих 25 млн євро, які ЄС планує надати Україні на проекти цифрової трансформації.

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Автор: Катерина Жирій