Серед іншого країна надасть для ЗСУ 18 нових систем Archer.

Швеція оголосила про 20-й пакет військової підтримки України на суму 836 мільйонів доларів. Про це у мережі Х повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

За його словами, Швеція, зокрема, закупить 18 нових самохідних артилерійських установок Archer та 155-мм боєприпаси на суму 327 мільйонів доларів, і таким чином, загальний арсенал Archer в Україні зросте до 44 систем. Політик наголосив, що українські військові, які використовують цю зброю, підтвердили її ефективність проти російських цілей.

"У морській сфері ми закупимо матеріальні засоби на суму 190 мільйонів доларів. Серед іншого - мобільні берегові радіолокаційні системи, нові морські допоміжні судна з гранатометами та безпілотні системи. 32 передані бойові катери 90-го класу отримають додаткові датчики, системи озброєння та радари", - зазначив Йонсон.

Крім того, повідомив він, шведські збройні сили нададуть Україні 500 мотоциклів та допоміжне обладнання, таке як вантажівки та трактори, на суму 12,7 мільйона доларів.

"Пожертвувані Україні зенітні системи Tridon Mk 2 отримають радіолокаційні датчики та системи керування. Крім того, надається більше програмованих 40-мм зенітних боєприпасів", - розповів Йонсон.

Також він повідомив про "додаткові секретні системи та проєкти", які увійдуть у пакет допомоги.

"Російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому. Швеція продовжуватиме чинити жорсткий тиск на Росію, доки не зупинить цю війну", - додав міністр оборони.

Допомога Швеції для України

Як повідомляв раніше УНІАН, наприкінці березня 2025 року Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України - його розмір оцінили у 1,6 млрд доларів. Туди входить підтримка протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

У травні стало відомо знову про великий пакет допомоги Україні від Швеції. Йшлося про суму 4,8 мільярда крон (близько 417 мільйонів євро). Ці гроші спрямовувалися на закупівлю датчиків мін, автівок, засобів індивідуального захисту, безпілотних літальних апаратів, на коаліцію морських спроможностей, IT-коаліцію тощо.

У липні Швеція виділила нову військову допомогу Україні на суму 1,5 мільярда шведських крон (близько 130 мільйонів євро). Тоді до пакету увійшли понад десять нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer, далекобійні й підводні засоби, вантажівки Volvo та Scania, нова контейнерна система для пришвидшеного розвантаження обладнання.

