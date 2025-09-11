Зеленський зазначив, що в даний час Україна є лідером у виробництві дронів і їй є що запропонувати європейцям.

Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної з президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що для зміцнення виробництва зброї вже було багато зроблено спільними зусиллями. "Ми цінуємо, що Фінляндія готова підтримувати цей напрямок: не тільки фінансування українського виробництва, але й створення наших спільних виробництв", - зазначив глава держави.

Відео дня

Зеленський зауважив, що почалися відповідні процеси з Данією. "Ми створюємо завод там. Ми сподіваємося, що цей рух буде продовжений з усіма нашими ключовими партнерами", - сказав він.

Президент підкреслив, що протиповітряна оборона - це незмінний пріоритет. "Не тільки посилення нашого ППО… Так і побудова східного протиповітряного щита Європи. Це стає елементом політики Євросоюзу. Важливо реалізувати це сучасно. Щоб працювала і лінія дронів на захисті Європи. Всі можливості авіації, всі системи протиповітряної оборони, всі елементи цієї дійсно складної системи", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна готова ділитися досвідом та розширювати виробництво. "Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам - сусідам нашим і сусідам Росії, безумовно, - спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що через війну Україна є лідером в цьому напрямку. "До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали. Ми відкриті до цієї роботи, співпраці. Наші європейські друзі та ніхто в світі просто не має стільки ракет, щоб збивати всі види, всі різні види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, просто не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів", - сказав він.

Випуск зброї у Європі

Як повідомлялося, за даними Sky News, у Великобританії збираються налагодити масштабне виробництво передових дронів-перехоплювачів, які зможуть допомогти Україні захиститися від російських повітряних атак.

У Міністерстві оборони країни зазначили, що ці безпілотники були розроблені Україною за підтримки британських вчених. У виданні підкреслили, що ці дрони ефективні у знищенні російських "Шахедів" та інших ударних безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: