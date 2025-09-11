Трагедія сталася близько 13:30 в четвер, 11 вересня.

В четвер, 11 вересня, близько 13:30 на Запорізькому напрямку розбився літак Су-27, загинув український льотчик, повідомляє в Facebook 39 бригада тактичної авіації.

Вказується, що льотчиком був Олександр Боровик 1995 року народження, він виконував бойове завдання.

"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим - льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що причини та обставини загибелі льотчика наразі з'ясовуються.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра…Вічна пам’ять Герою!", - вказала 39-а бригада тактичної авіації.

