Які iPhone отримають 'скляну' iOS 26 і коли вийде оновлення: шукайте свій

Оновлення тестувалося все літо, а для всіх вийде через кілька днів.

Apple оголосила, що наступна операційна система для смартфонів вийде вже 15 вересня. Прошивка з наймасштабнішим редизайном з часів сьомої версії буде доступна одразу для мільйонів iPhone, але деякі популярні моделі залишаться без апдейту.

Судячи з сайту компанії, нову ОС отримають усі смартфони бренду, починаючи з iPhone 11. Ця серія вийшла у 2019 році – виходить, що термін підтримки телефонів Apple оновленнями становить близько шести років.

На жаль, цього року апдейт не прийде на iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Ці смартфони працюють на базі процесора A12 Bionic, який вичерпав свій ресурс і не підтримує сумісність із новою ОС.

Перевірте, чи сумісний ваш iPhone з iOS 26:

Apple змінила неймінг своїх операційних систем і замість iOS 19 вийде одразу iOS 26. Його головною особливістю став напівпрозорий дизайн Liquid Glass з імітацією скла, який буде "наскрізь" пронизувати систему.

Bloomberg розповідав, що iOS 26 "підготує ґрунт" для ювілейного iPhone у 2027 році, який відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.

Нагадаємо, 9 вересня Apple провела презентацію нових айфонів. Як і очікувалося, iPhone Air замінив iPhone Plus і став найтоншим айфоном в історії, а iPhone 17 Pro і Pro Max отримали свіжий дизайн і потужний апгрейд камер.

