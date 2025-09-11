Нацбанк послабив гривню: офіційний курс долара і євро на п'ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 12 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,31 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,27 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро - 48,25/48,27 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 11 вересня подорожчав на 15 копійок і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що громадянам не варто проявляти надмірну активність зі скуповування євро, як це було, наприклад, у липні, адже у стані курсової мінливості будь-які надмірні рухи лише шкодять і ведуть до втрат.

