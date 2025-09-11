Документ можна буде отримати "Укрпоштою" або забрати самостійно в МВС у Києві.

Відтепер у державному застосунку "Дія" можна отримати витяг про несудимість з апостилем. Документ необхідний при вступі до іноземного вишу, для пошуку роботи за кордоном, під час оформлення візи або посвідки на проживання за кордоном. Про це повідомляє пресслужба "Дії" у Telegram.

Зазначається, що щойно документ буде готовий, його можна буде отримати "Укрпоштою" або ж забрати самостійно в МВС у Києві.

Як замовити витяг через "Дію":

Відео дня

оновити та авторизуватися в застосунку "Дія";

перейти у Сервіси – Довідки та витяги – Витяг про несудимість;

обрати мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе;

обрати формат документа: цифровий чи паперовий;

вказати спосіб отримання паперового витягу;

додати контакти;

перевірити дані та відправити.

Якщо обрали паперовий витяг, то потрібно оплатити послугу протягом 24 годин, і документ візьмуть в роботу. Послуга доступна для користувачів від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер та ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).

"Дія" - останні новини

1 вересня на державному порталі "Дія" запустили персонального ШІ-асистента "Дія.АІ", який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів. Наразі "Дія.АІ" працює у форматі відкритого бета-тестування. Незабаром ця функція буде доступна і в мобільному застосунку.

Із початком нового навчального року в "Дії" також запустили нову послугу, яка допоможе студентам швидко поселитися в гуртожитку. Відтепер зареєструвати місце проживання в гуртожитку можна онлайн через застосунок.

Вас також можуть зацікавити новини: