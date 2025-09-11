Польща запровадила обмеження до 9 грудня, а Латвія - поки лише до 18 вересня.

Польща на три місяці обмежила польоти у східній частині країни - вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Про це пише RMF 24 з посиланням на Польське агентство аеронавігаційних послуг.

Зазначається, що обмеження запровадили "з міркувань національної безпеки" на період з 10 вересня 22:00 до 9 грудня 23:59.

У відомстві наголосили, що у вказаній частині країни діє повна заборона від заходу до сходу сонця на польоти, за винятком військових літаків. Крім того, цілодобово заборонені польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

У повідомленні також ідеться, що після узгодження з оперативною службою Центру повітряних операцій можуть бути дозволені польоти державної авіації та санітарної авіації, а також польоти, що виконуються для надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров'ю людей або тварин, "зокрема, під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз або надзвичайних ситуацій".

Крім того, можуть бути дозволені також польоти, пов'язані із захистом та контролем критичної інфраструктури.

Услід за Польщею небо над кордоном з РФ та Білорусією з 18-ї години 11 вересня щонайменше на один тиждень закриває і Латвія. Як заявив міністр оборони країни Андріс Спрюдс.

"Російські БпЛА в повітряному просторі НАТО є попереджувальним сигналом, і ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти ескалації атак дронів. Закриття повітряної зони Латвії дозволить повністю контролювати обмежену повітряну зону та сприятиме виявленню несанкціонованих літальних об'єктів, звільнить обмежену повітряну зону для винищувачів Балтійської повітряної патрульної місії НАТО та нашої протиповітряної оборони", – заявив міністр оборони Андріс Спрудс.

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський пояснив, що найстрашніше в атаці Росії по Польщі те, що вона схожа на події у Криму 2014 року. Він наголосив, що оскільки зараз технологічна війна, то російському диктатору Володимиру Путіну не потрібні "зелені чоловічки". Як заявив він, ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва.

Старший науковий співробітник Фонду захисту демократій Пітер Доран після атаки російських дронів на Польщу заявив, що НАТО слід ввести "безповітряну зону" над заходом України. За його словами, ще на початку повномасштабної війни розглядалося питання про її введення, і деякі члени Альянсу тоді були незадоволені цим варіантом, оскільки побоювалися, що Путін може розцінити це рішення як ескалацію. Проте, написав Доран, російський диктатор вже пішов на ескалацію проти НАТО, і зараз саме час встановити оборонну безпольотну зону над заходом України.

За даними BILD, НАТО на збиття дронів у Польщі "викинуло" щонайменше 1,2 мільйона євро. Для цього були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини. Тим часом вартість одного російського ударного дрона становить лише кілька тисяч євро. За даними видання, Альянс тепер розглядає різні можливості протидії російським провокаціям. Зокрема, у штабах НАТО було збільшено штат співробітників, а підвищена бойова готовність діє вдень і вночі.

