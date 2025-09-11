Він наголошує на необхідності чинити подальший тиск на російську економіку, адже "єдине, що розуміє Путін, - це сила".

Не виключені подальші гібридні операції Росії проти країн НАТО. Москва випробовує рішучість Альянсу. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Відповідаючи на запитання, чи збираються переглянути доктрину захисту неба над Фінляндією та доктрину захисту всередині НАТО з огляду на атаку Росії по территорії Польщі, Стубб зауважив, що вони переглядають свої оборонні плани регулярно.

"Якщо брати реакцію НАТО, мені здається, Росія дуже зухвалий вчинок нам показала. Як сказав генеральний секретар НАТО вчора, сказав про це зухвальство, той факт, що ми тепер вперше, може, за нашої участі принаймні, беремо участь у консультаціях під четвертою статтею, - це свідчення того, що ми готові забезпечити стримування", - сказав він.

Стосовно можливих майбутніх нападів президент Фінляндії підкреслив, що "ми далі будемо розвиватися, розробляти потрібне".

"Росія дражнитиме нас… Будуть гібридні операції чи під морські глибини з кабелями, чи дронами в повітрі. За таких умов, мені здається, що фінська відсіч така: ми маємо бути спокійні, зосереджені і стояти готові", - зауважив Стубб.

Водночас він підкреслив, що Росія "випробовує рішучість нашого Альянсу". "І нам треба зрозуміти, що межа між війною і миром тепер розмита", - сказав президент Фінляндії.

Він також підкреслив, що Україна хоче миру, тоді як Росія "того не бажає". "Україна підтримала припинення вогню на пропозицію США за підтримки ще Європи, але Росія це відхилила. Президент Зеленський хоче мати двосторонні перемовини з президентом Путіним, але президент Путін відмовився від цього", - зазначив Стубб.

Крім того, підкреслив він, на фронті Росія "в усіх напрямах, стратегічних метах зазнає поразки". "Одна цифра тільки: впродовж тисячі днів вони просунулися менш ніж 1% української території… І ми всі знаємо, що плата за такий наступ набагато перевищує розумні межі", - зауважив президент Фінляндії.

Стубб зауважив, що військова, фінансова та політична підтримка України продовжиться. "Друга колія - це подальший більший тиск на воєнну економіку Росії. Добра новина в цьому плані полягає в тому, санкції спрацьовують… Російська економіка в поганому стані… Росія рухається до рецесії. Це означає, що воєнна економіка забуксувала. І ми далі маємо чинити тиск на Росію, на російську економіку, тому що, як ми всі знаємо, єдине, що розуміє Путін, - це сила", - сказав він.

Атака Росії на Польщу схожа на події у Криму в 2014 році

Як повідомляв УНІАН, під час спільної з президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції президент України Володимир Зеленський висловив думку, що атака Росії на Польщу схожа на події у Криму в 2014 році, і це "найстрашніше".

Він зауважив, що зараз війна вже технологічна, тож зараз "не потрібні просто люди в зеленій формі, "зелені чоловічки", як їх називали, які зайшли просто на вашу територію". Тож сьогодні "ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва".

