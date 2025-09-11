Поки що цілі візиту спецпредставника президента США в Україну невідомі.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог сьогодні, 11 вересня, прибув в Україну. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на поінформованого співрозмовника.

Зазначається, що наразі цілі його візиту невідомі.

Нагадаємо, що СNN з посиланням на джерело, знайоме з його поїздкою, писало, що Келлог прямував до Польщі в ніч проти 10 вересня. Саме тоді сталася російська дронова атака на країну.

"Очікується, що він продовжить свій шлях в Україну найближчими днями", - інформувало джерело видання.

Журналісти зазначають, що ця операція, яка відбулася в ніч проти 10 вересня стала першим випадком застосування НАТО вогневих засобів з початку війни в Україні. За словами офіційних осіб, безпілотники були перехоплені польськими та голландськими винищувачами за підтримки Італії, Німеччини та багатонаціональних сил НАТО.

Напередодні в соцмережі Х спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що масована ракетно-дронова атака, яку Росія здійснила вночі 7 вересня по українських містах, сигналізує про те, що вона не хоче дипломатично припиняти цю війну.

"Росія, схоже, загострює ситуацію, і найбільша атака за всю історію війни вразила офіси Кабінету Міністрів України в Києві", - зазначив Келлог.

Зазначимо, що востаннє Келлог був в Україні 24 серпня. Тоді президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" І ступеня. Під час вручення нагороди президент подякував Келлогу за підтримку України.

