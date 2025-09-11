Спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог сьогодні, 11 вересня, прибув в Україну. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на поінформованого співрозмовника.
Зазначається, що наразі цілі його візиту невідомі.
Нагадаємо, що СNN з посиланням на джерело, знайоме з його поїздкою, писало, що Келлог прямував до Польщі в ніч проти 10 вересня. Саме тоді сталася російська дронова атака на країну.
"Очікується, що він продовжить свій шлях в Україну найближчими днями", - інформувало джерело видання.
Журналісти зазначають, що ця операція, яка відбулася в ніч проти 10 вересня стала першим випадком застосування НАТО вогневих засобів з початку війни в Україні. За словами офіційних осіб, безпілотники були перехоплені польськими та голландськими винищувачами за підтримки Італії, Німеччини та багатонаціональних сил НАТО.
Келлог та Україні - інші новини
Напередодні в соцмережі Х спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що масована ракетно-дронова атака, яку Росія здійснила вночі 7 вересня по українських містах, сигналізує про те, що вона не хоче дипломатично припиняти цю війну.
"Росія, схоже, загострює ситуацію, і найбільша атака за всю історію війни вразила офіси Кабінету Міністрів України в Києві", - зазначив Келлог.
Зазначимо, що востаннє Келлог був в Україні 24 серпня. Тоді президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" І ступеня. Під час вручення нагороди президент подякував Келлогу за підтримку України.