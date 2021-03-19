Українські експортери зіткнулися з ускладненнями при постачанні своїх товарів на китайський ринок - таким чином Пекін подає Києву перші сигнали економічного характеру у відповідь на дії української влади щодо націоналізації "Мотор Січ", що належить акціонерам з КНР.

Про це розповів політолог Руслан Бортник і попередив, що для України конфлікт зі своїм найбільшим торговим партнером з річним товарообігом у розмірі близько $15 млрд подібний економічному самогубству. А ризик визнання Китаєм Криму за Росією виявиться не таким вже страшним на тлі руйнівних наслідків для української економіки.

"Уявімо, що ми починаємо вводити санкції щодо Китаю, а він відмовляється від нашої продукції сільського господарства. [Китай санкції] вже вводить, де-факто. Мої друзі-бізнесмени, які працюють з Китаєм, кажуть, що дуже складно стало отримувати сертифікацію на продукти сільського господарства, перш за все - на зернові", - розповів політолог.

Руслан Бортник зазначив, що таким чином КНР дає зрозуміти, як може вчинити з Україною. Раніше з аналогічними негласними обмеженнями зіткнулася Австралія: КНР не вводила офіційних санкцій, але органи державного регулювання зробили все можливе, щоб створити максимум перешкод для австралійських поставок на ринок КНР.

Це стало наслідком того, що Австралія кілька років дзеркально повторювала дії США проти КНР: заборона компанії Huawei на участь у розвитку мереж 5G на своїй території, підтримувала вашингтонську критику китайської влади з приводу "чутливих" територій КНР, а в 2020 році австралійські політики зовсім погарячкували і в травні 2020 року ініціювали міжнародне розслідування про джерело походження коронавірусної інфекції COVID-19 - фактично, звинувативши КНР в глобальній диверсії.

Наслідки виявилися руйнівними для економіки Австралії: "відповідь Китаю не змусила себе довго чекати: Пекін розгортає спектр офіційних і неформальних економічних заходів проти товарних поставок з Австралії. Серед них - ускладнення митних процедур і перегляд митних тарифів, рекомендації китайським компаніям скоротити імпорт товарів з Австралії, скоротити співпрацю в ряді інших галузей. Обмеження торкнулися від поставок лобстерів до руди. Ефект "травневих ініціатив Пекіна" також не змусив себе довго чекати: мільярдні втрати австралійських експортерів, а країні загрожує втрата до 6% ВВП тільки через обмеження в торгівлі з боку КНР. Економіка Австралії дуже схожа на українську: порівняно невелика чисельність населення і невеликий внутрішній ринок, відповідно, сильна залежність від експорту, та ще й сировинного. Швидко знайти альтернативу китайському ринку в умовах звужується глобального попиту не вийде. А на китайський ринок замість австралійців моментально вишикувалися черги бажаючих зайняти вивільняються ніші - проблем із заміщенням у Китаю не виникло", - описав у подробицях цей кейс Андрій Пилипенко, член правління українсько-китайського інвестиційного клубу.

Канберра намагалася пригрозити Китаю розглядами в СОТ, але це сміховинний аргумент - тарифні розгляди можуть тривати роками без гарантії успіху. А представник МЗС КНР Ван Веньбінь, який кілька разів коментував і україно-китайський кейс "Мотор Січ", просто закликав Австралію "вжити необхідних заходів" і "виправити помилки, вчинені щодо китайських підприємств".

Згодом Австралія попри натягнуті відносини з Пекіном приєдналася до його ініціативи ВРЕП - найбільшого на планеті торгового союзу 15-ти країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що представляє третину світової економіки, третину населення планети і третину глобального товарообігу. Українські аграрії та постачальники залізорудної сировини в останні роки розширили свою присутність на ринку КНР в тому числі завдяки нерозсудливості Канберри у відносинах з Пекіном. Як відомо, український експорт в Піднебесну злетів у минулому 2020 році в два рази, перевищивши $7 млрд - це майже 15% всього українського експорту.

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Автор: Іван Бойко