Частина українців з наступного року зможе проходити безоплатний чекап здоровʼя.

В Україні з 1 січня 2026 року запрацює національна програма щорічного безоплатного чекапу для людей від 40 років. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації "Програми дій уряду".

"Нам треба перейти до ситуації, коли ми робимо профілактичний чекап. І ця хороша діагностика насправді дасть можливість правильного планування і дасть нам можливість системної роботи. Ми запланували плановий чекап із 2026 року", - сказала Свириденко.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначав, що програма щорічного безоплатного чекапу для людей від 40 років включатиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. Тобто хвороби, які є головною причиною передчасної смертності та втрати працездатності.

Відео дня

За його словами, держава повністю оплатить чекап, а людина зможе обрати будь-який заклад — державний, комунальний чи приватний.

Медицина в Україні - останні новини

З наступного року в державі планують провести перерахунок базових заробітних плат для лікарів. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, сімейні лікарі зможуть розраховувати на підвищення зарплати до мінімальної базової ставки у 35 тисяч гривень за наявності 1 800 декларацій.

11 серпня повідомлялося, що українські лікарі, які починаючи з 2025 року закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих МОЗ або Міносвіти, можуть отримати 200 тисяч гривень одноразової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: