До програми МОЗ хоче залучити не тільки державні, але й приватні заклади.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко детально розказав, як планується реалізувати програму безкоштовних медичних обстежень (чекапів) для українців. Анонсовано, що програма почне працювати з 2026 року.

Так, в інтерв'ю "Телеграфу" він пояснив, що про можливість проведення чекапу людину сповіщатимуть.

"Після 40 років (от наприклад, людині тільки виповнилося), через місяць приходить повідомлення, це може бути смс чи дзвінок від сімейного лікаря, про те, що держава рекомендує вам пройти медичний чекап. Найближчі місця, де ви можете це зробити, ось тут, тут і тут. Ви обираєте будь-який заклад охорони здоров'я, який долучений до програми проведення медичного чекапу, записуєтесь на зручний для вас час і приходите у визначений день. За результатами цього медичного огляду ви отримуєте рекомендації, подальше направлення на обстеження чи лікування або рецепти з програми "Доступні ліки", - розповів він.

Як зазначає Ляшко, до програми чекапів, крім державних, муніципальних лікарень, хочуть залучити й приватні.

"Ми хочемо, щоб приватний бізнес також зайшов. Потрібно, щоб людині було зручно. Сервіс тут стає однією з пріоритетних речей", - пояснив він, зауваживши, що держава зацікавлена, щоб мережа надання цієї послуги була досить широка та сервісно орієнтована, бо це стимулюватиме людей приходити на чекапи.

Міністр зауважив, що зараз напрацьовується сам механізм, як саме буде реалізовуватись програма, бо її хочуть запустити як окрему, під окреме контрактування медзакладів для проведення медичного чекапу.

"Ми вже наповнили функціоналом, тобто що ми б хотіли бачити по цьому чекапу і тепер працюють фінансово-економічні структурні підрозділи в консультаціях зі стейкхолдерами, щоб визначити суму, яку ми будемо оплачувати за проведення чекапів", - сказав Ляшко.

За його словами, чекап включатиме визначені послуги кожній людині, яка прийшла, а далі, якщо виявляється, щось, що потребує додаткового обстеження, то це обстеження буде проведено.

Обстеження для українців - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 18 серпя прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації "Програми дій уряду" заявила, що в Україні з 1 січня 2026 року запрацює національна програма щорічного безоплатного чекапу для людей від 40 років.

Раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначав, що програма щорічного безоплатного чекапу для людей від 40 років включатиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. Тобто хвороби, які є головною причиною передчасної смертності та втрати працездатності.

