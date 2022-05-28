У компанії стверджують, що броньовані позашляховики "суттєво зменшать ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".

Дочірня компанія "Нафтогазу" придбала сім броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 загальною вартістю 950 тисяч євро.

Про це йдеться в контракті купівлі-продажу та додатку до нього, пише "Економічна правда".

Угоду про закупівлю цих автомобілів уклали 11 квітня "Нафтогазбезпека" та швейцарська дочірня компанія "Naftogaz Trading Europe AG". Згідно з умовами контракту, позашляховики мали поставити до 17 квітня.

джерело: Економічна правда

На запит "Економічної правди" у "Нафтогазі" підтвердили інформацію про цю закупівлю. Там зазначили, що інформація про неї "оприлюднена відповідно до встановлених у Групі Нафтогаз процедур".

Потребу у броньованій техніці в "Нафтогазі" пояснили тим, що "Нафтогазбезпека" забезпечує охорону об'єктів засновника компанії (тобто, уряду), юридичних осіб Групи Нафтогаз та інших об'єктів нафтогазового комплексу.

"Під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об'єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров'я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки", - стверджують у "Нафтогазбезпеці".

У компанії також вважають, що використання цих позашляховиків "суттєво зменшить ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики в Україні більш ніж у 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Згодом у "Нафтогазі" запевнили, що тарифи на газ та тепло для населення залишаться незмінними. Планується, що частина міжнародної фінансової допомоги буде використана для стримування підвищення тарифів.

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