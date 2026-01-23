Українці влаштовуватимуться на роботу по-новому: запущено експериментальний проєкт

Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок "Дія".

Уряд дав старт експериментальному проєкту, який переводить працевлаштування в цифровий формат. Запуск Єдиної цифрової системи планується у жовтні 2026 року.

Як повідомила пресслужба Державної служби зайнятості, переведення відбуватиметься через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Зазначається, що в рамках проєкту роботодавці та працездатні особи матимуть можливість здійснювати онлайн всі ключові етапи трудових відносин: пошук роботи, підбір персоналу, укладення трудового договору та його припинення, а також ведення особової справи працівника.

"Всі етапи трудових відносин будуть цифровізовані. Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок "Дія". Кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль "Обрій" ID із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO", - ідеться у повідомленні.

Також шукачі роботи отримають доступ до вакансій, запропонованих системою, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Перелік пропозицій роботи буде сформований за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії – від повної сумісності до 51%. Якщо цей показник буде менше, то система визначить кваліфікації, які потребують підвищення та запропонує навчання.

Крім того, людина через "Обрій" ID матиме можливість надсилати роботодавцю відгук на вакансію та відомості про себе, а також підписувати електронні документи з кадрових питань. Роботодавець, у свою чергу, зможе керувати своїми обліковими даними, опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів, сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії, запросити кандидата на співбесіду.

"Єдина система передбачає створення реєстрів працездатних осіб і робочих місць. Крім цього, кожен учасник експериментального проєкту матиме доступ до аналітичних систем, що будуть аналізувати та моніторити стан та тренди ринку праці, попиту та пропозиції робочої сили та давати інтерактивний звіт", - повідомили у службі зайнятості.

Експериментальний проєкт передбачає добровільну участь як для роботодавців, так і для працівників. Уряд планує запустити Єдину цифрову систему в жовтні 2026 року.

Як додали у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, окрім "Дії", українці зможуть отримувати послуги з працевлаштування через ЦНАПи.

"Розширення каналів звернення означає, що частину послуг можна буде отримувати ближче до місця проживання через ЦНАП або дистанційно - через "Дію", а рішення в окремих випадках формуватиметься автоматично після перевірки даних у реєстрах", - зазначили у відомстві.

За інформацією порталу OLX Робота, лідерами за попитом на роботу в Україні залишаються різноробочі та будівельники, а серед студентів вакансії з частковою зайнятістю. Медіанні зарплати коливаються від 10 до 65 тисяч гривень.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні в листопаді 2025 року зросла майже на 1% у порівнянні з жовтнем, до 27 167 гривень. найбільше платять у Києві - мешканці столиці у листопаді у середньому отримували 40633 гривні. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.

