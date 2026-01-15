В Україні планують 'революцію' в працевлаштуванні: Рада зробила перший крок

Нове рішення дозволить зекономити купу часу при прийомі на роботу.

Верховна Рада України 15 січня ухвалила у першому читанні законопроект №14141 щодо електронного документообігу при працевлаштуванні. Про це повідомляє офіційний портал парламенту.

Якщо депутати проголосують за документ у цілому і він набуде чинності, то трудовий договір можна буде укладати онлайн – в електронній формі – з використанням кваліфікованого електронного підпису. Фізично подавати документи, що посвідчують особу, більше буде не потрібно.

Новація матиме особливо позитивний ефект в умовах воєнного стану, з урахуванням великої кількості вимушено переміщених осіб, розраховують депутати.

Крім того, відсутність необхідності бути фізично присутнім для подання документів, забезпечить реалізацію права на працю для всіх категорій громадян, закріпленого в Конституції.

Ці зміни цілком відповідають європейським тенденціям, де подібні норми діють з 2014 року.

7 січня Кабмін ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України. Наразі в країні продовжують діяти положення старого радянського кодексу ще 1971 року. Новий документ має зробити систему більш гнучкою та цифровізованою. Тепер за нього повинен проголосувати парламент.

Новий Трудовий кодекс покликаний наблизити Україну до європейських норм. Зокрема, гарантувати працівникам додаткових 4 дні відпустки на рік до тих 24, які дозволені зараз. Європейці мають 28 днів оплачуваної відпустки.

