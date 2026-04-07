'Люди працюватимуть довше - до 70, може й 90 років': демограф про підвищення пенсійного віку

Країни Європи вже шукають способи залучити якомога більше людей старшого віку до роботи.

В Україні фактично зростатиме пенсійний вік, адже більше людей залишатимуться на ринку праці довше. Це пов’язано як із демографічними змінами, так і з трансформацією економіки, де зростає попит на досвід і кваліфікацію, розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ЦЕС.

"Абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше. Я не знаю, до 70, може до 90 – побачимо", - зазначила вона.

При цьому, за словами Лібанової, скоріш за все, в Україні не будуть прямо підвищувати пенсійний вік.

"Можна це зробити, не підвищуючи пенсійний вік прямо. Можна підвищувати необхідний страховий стаж. І все. І воно буде те саме", - сказала демограф, додавши, що цей процес не буде йти примусово.

Лібанова підкреслила, що українцям варто готуватися до змін уже зараз, адже процес фактичного підвищення пенсійного віку вже відбувається. За її словами, люди працюватимуть довше не лише через необхідність, а й через зміни на ринку праці, оскільки зростає роль знань і навичок, а не фізичної праці - у таких умовах старші працівники можуть залишатися конкурентними.

"Треба готуватися до того, що не де-юре, а де-факто люди будуть працювати довше. По-перше, хочуть і можуть. Змінюється економічна структура економіки, змінюються вимоги до робочої сили, все більше значення набувають кваліфікація, здатність виконувати нефізичні функції, і там якраз люди старшого віку можуть себе знаходити", - додала Лібанова.

Вона також звернула увагу на європейський досвід, де активно розвивається так звана "срібна економіка", за якою передбачається залучення людей старшого віку до економічної активності. За її словами, проблема старіння населення це не лише українська проблема, і країни Європи вже шукають способи залучити якомога більше людей старшого віку до роботи.

10 березня виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський повідомив, що в Україні через демографічні втрати, війну та трудову міграцію все більше людей будуть змушені працювати до 70–75 років, адже пенсійних виплат може не вистачати для життя. Він підкреслив, що держава вже стикається з високою передчасною смертністю серед чоловіків, а повномасштабна війна лише посилила цю тенденцію.

Раніше директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова повідомляла, що втрати України внаслідок війни становлять 10 мільйонів осіб. За її словами, в цю цифру вкладено не лише незворотні втрати, а й кількість тих, хто емігрував.

