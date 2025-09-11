Російський диктатор використовує "рабську працю" на шахтах Півночі.

Економіка Росії переживає важкі часи, тому режим Володимира Путіна активно залучає до примусових робіт в шкідливих умовах засуджених за дрібні злочини. Особливо жорстке ставлення до політичних ув’язнених, яких використвують, як рабів. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року сотні тисяч людей в Росії вступили до лав армії або втекли за кордон, щоб уникнути призову. Це призвело до нестачі персоналу в компаніях і зростання заробітної плати.

Тож хронічний дефіцит робочої сили заповнюють за сталінськими методами – за допомогою примусової праці для осіб, засуджених за менш тяжкі злочини. Тільки з 2020 по 2023 рік кількість вироків до примусових робіт, призначених за десятки дрібних злочинів, таких як крадіжка, зросла в п'ять разів.

Законодавство РФ дозволяє вираховувати до 75% зарплати засудженого для покриття витрат на утримання та будь-яких інших платежів. Тож на такий підневільній праці Москва хоче заробити в цьому році близько 590 мільйонів доларів, що на третину більше, ніж у 2020.

Засуджені живуть під наглядом у "виправних центрах", але офіційно не вважаються в'язнями. Вони отримують заробітну плату, мають право користуватися мобільними телефонами і щодня отримують кілька годин "особистого часу".

Та особливо нетерпимо російська влада ставиться до вільнодумців, тобто засуджених за "політичні" злочини, як то "дискредитація" місцевої армії. Таких відправляють, наприклад, до Норильська, що знаходиться на далекій півночі за Полярним колом.

Середньодобова температура в цьому місті не піднімається вище нуля протягом восьми місяців у році. Взимку вона може впасти нижче -50°C, коли на кілька тижнів настає "полярна ніч".

Норильськ був побудований за часів Сталіна і становив форпост мережі тюремних таборів ГУЛАГ. Це штаб-квартира російського гірничодобувного гіганта "Норнікель" - світового лідера з виробництва паладію та нікелю. Навіть в самій Росії Норильськ визнають найзабрудненішим містом в країні.

Прокидаючись тут о 6:00, засуджені мають 50 хвилин на фізичні вправи, вмивання, відвідування туалету, застеляння ліжок, прибирання кімнат, проходження огляду та сніданок. За "неправильне" звернення до співробітників та невиконання фізичних вправ у відведений для цього час їх піддають покаранням.

Раніше міністр економіки Росії повідомляв, що країна перебуває "на межі" рецесії. Західні видання прогнозують, що економіка РФ в 2026 та 2027 роках майже зупиниться – зростання ВВП становитиме нижче 1%.

Відповідно, і громадянам країни-агресора доведеться затягнути паски через скорочення невійськових бюджетних програм. В першій половині 2025 року дефіцит бюджету РФ досяг 2,2% ВВП, хоча цільовий показник закладався в межах 0,5% ВВП.

