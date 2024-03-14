Згідно з опитуванням, 28% росіян не вистачає грошей на їжу чи на одяг та взуття.

Коли президент Володимир Путін балотувався на переобрання у 2018 році, він пообіцяв "вирішальний прорив" у рівні життя. Проте через шість років, коли росіяни знову йдуть на вибори, він переробляє старі обіцянки з новими термінами.

У великій промові минулого місяця Путін пообіцяв витратити понад 11,5 трлн рублів (125 млрд доларів) на різні сфери: від іпотечних субсидій і податкових пільг для молодих батьків до масштабної модернізації громадської інфраструктури.

Він підкреслив той факт, що минулого року російська економіка розвивалася швидше - зі зростанням ВВП на 3,6%, ніж будь-яка з країн "Великої сімки", які вдарили по Москві хвилями санкцій через її вторгнення в Україну.

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"Але, за іншим даними, вимальовується більш похмура картина. Російська економіка, орієнтована на війну, де заводи з виробництва зброї працюють у три зміни цілодобово, стикається з нестачею робочої сили, скороченням населення та низькою продуктивністю та інвестиціями", - йдеться у статті Reuters.

Прорив у підвищенні рівня життя не відбувся: реальні доходи зросли на 7,6% після того, як Путін пообіцяв їхнє зростання в 2018 році, але все ще нижчі, ніж у 2013 році.

"Що стосується наших доходів, то 2014-2023 роки можна сміливо назвати втраченим десятиліттям", — цитує видання економіста "ЦентроКредитБанку" Євгена Суворова.

У лютневому опитуванні, проведеному на замовлення центрального банку, 28% росіян сказали, що їм не вистачає грошей на їжу, або вони можуть купити їжу, але не можуть дозволити собі одяг і взуття.

За останні роки інфляція значно перевищила цільовий показник центрального банку в 4% – досягнувши 8,4% у 2021 році, 11,9% у 2022 році та 7,4% у 2023 році, а процентні ставки становлять 16%.

Зростання цін на яйця змусило Путіна вибачитися в грудні, а Росстат у своїх цьогорічних публікаціях почав говорити про те, що ціни "змінилися", а не "піднялися".

Удар по російському бюджету

Журналісти зазначають, що витрати на війну завдають шкоди державному бюджету, де третина витрат зараз йде на оборону, і змусили уряд витягти майже 6,5 трлн рублів за останні два роки зі свого Фонду національного добробуту.

"За останні два тижні Путін дав сигнал, що податки для компаній і заможніших людей зростуть, хоча його міністр фінансів заявив ще в жовтні, що основні податки не змінюватимуться протягом наступних трьох років", - сказано в матеріалі.

Reuters цитує депутата Анатолія Аксакова, який заявив, що податок на прибуток може зрости до 17% і 20% для людей, які заробляють понад 5 млн і 10 млн рублів відповідно, у порівнянні з нинішньою максимальною ставкою в 15%.

Також зазначається, що Путін в кількох ключових сферах відклав дати досягнення попередніх цілей або не згадав минулі обіцянки, які не були виконані.

Наприклад, кількість росіян, які живуть за межею бідності в 14 339 рублів (156,57 доларів) на місяць, у 2023 році впала до 9,3% з 12,9% наприкінці 2017 року – проте це скорочення далеке від обіцянки Путіна в 2018 році скоротити рівень бідності вдвічі. Минулого місяця він поставив нову ціль у 7% до 2030 року.

Економісти кажуть, що головними причинами падіння бідності минулого року були вищі заробітні плати – відображення нестачі робочої сили – разом із збільшенням виплат сім’ям з дітьми, вищими зарплатами для залучення військовослужбовців-контрактників і виплатами компенсацій сім’ям загиблих і поранених в Україні.

У своїй промові Путін також наказав збільшити щонайменше на дві третини обсяг російського експорту неенергетичних товарів, таких як продукти харчування, метали, добрива, машини та обладнання.

"Імовірно, у найближчі роки виникне напруга між двома цілями президента Путіна — досягти військового успіху в Україні та досягти макроекономічної стабільності вдома", — цитує видання звіт Capital Economics.

Економічна ситуація в РФ

The Moscow Times писало, що за підсумками 2023 року реальні доходи населення Росії зросли на 5,4%. У номінальному вираженні дохід збільшився на 10,9% і становив 50 265 руб., однак доходи все ще менші, аніж 10 роками раніше.

Економічний оглядач BBC Фейсал Іслам зазначав, що Росія демонструє швидші темпи економічного зростання, ніж будь-яка країна "Великої сімки", але номінальні цифри приросту забезпечують шалені витрати на виробництво зброї. У довгостроковій перспективі така модель економіки ставить Росію під велику загрозу.

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