Законопроект також дає право органам місцевого самоврядування встановлювати пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає звільнення всіх резидентів індустріальних парків від сплати податку на прибуток протягом десяти років.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво" (№5688) проголосували 256 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як зазначив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, законопроект є доповненням до вже прийнятого раніше закону про розвиток індустріальних парків.

"Цей законопроект - це те, чого не вистачає бізнесу сьогодні, щоб він ввів більше грошей. Ми звільнимо на десять років від оподаткування податком на прибуток всіх резидентів індустріальних парків. Це абсолютно нечувана історія протягом всієї нашої історії", - сказав він.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що він також дає право органам місцевого самоврядування встановлювати пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю.

Крім цього, він передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування, що ввозиться учасниками індустріальних парків, виключно для власного використання для здійснення ними діяльності у сферах переробної промисловості чи науково-дослідної діяльності на території (у межах індустріального парку (без права надання в оренду, лізинг або передачу в користування третім особам на будь-яких інших умовах).

Індустріальні парки в Україні:

У вересні Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, спрямований на розвиток індустріальних парків шляхом впровадження різних стимулів.

Він пропонує компенсацію 50 відсотків витрат на підключення та приєднання до електромереж керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб'єктам господарювання та учасникам індустріальних парків.

Також пропонуються компенсації процентних платежів за кредитами в залежності від частки експорту продукції власного виробництва в загальному доході від їх господарської діяльності для учасників індустріальних парків.

Крім цього, передбачається часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Автор: Дмитро Шварц