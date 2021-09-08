Законопроект регулює питання права власності на землю, на якій знаходиться нерухомість, але не відноситься до регулювання земель сільськогосподарського призначення.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає автоматичний перехід права користування земельною ділянкою до нового власника при покупці нерухомості, розташованої на цій ділянці.

За законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, розташованого на ньому)" (№5248) проголосували 301 депутата при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Документ удосконалює норми державної реєстрації прав на нерухоме майно, що регулюють перехід прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна.

17 червня Верховна Рада схвалила даний законопроект у першому читанні.

Що дасть прийняття закону:

Доповідаючи по законопроекту, один з його авторів - депутат від "Слуги народу" Ігор Фріс зазначив, що і земля, і нерухоме майно, яке на ній розташоване, мають бути предметом договору купівлі-продажу або дарування.

За його словами, цей законопроект не відноситься до регулювання земель сільськогосподарського призначення, він регулює питання права власності на землю, на якій розташоване нерухоме майно, яке має бути предметом договору і підлягати реєстрації.

Депутат додав, що якщо земля знаходиться в оренді, а новий власник купує побудовану на ній нерухомість (це може бути й земля під будівництво), йому більше не потрібно буде звертатися до органів місцевого самоврядування для переоформлення на себе договору оренди.

Автор: Ігор Орел