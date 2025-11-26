Країна хоче налагодити місцеве виробництво вже в найближчі роки.

Уряд Нарендри Моді схвалив план загальною вартістю 815 мільйонів доларів для стимулювання виробництва рідкісноземельних магнітів в Індії, пише Bloomberg.

Мета програми - подолання дефіциту магнітів та створення потужностей по виробництву 6000 метричних тонн на рік до 2029 року. Загалом програма розрахована на сім років.

Влада Індії зазначає, що реалізація плану стане великою стратегічною перемогою для країни. За словами урядовців, без постійного джерела рідкісноземельних елементів та напівпровідникових чіпів жодне виробництво в світі наразі практично неможливе.

За допомогою інвестицій у власне виробництво критичних компонентів, уряд Моді хоче зменшити залежність від Китаю.

Індія входить до зростаючого числа країн, які намагаються збільшити свою частку в ланцюжку постачання рідкісноземельних магнітів після того, як Китай, який переробляє близько 90% світового видобутку рідкісноземів, в квітні посилив обмеження на експорт.

Запроваджені під час торговельного конфлікту Пекіна з Вашингтоном ліміти призвели до обмеження доступу до критичних компонентів для виробників по всьому світу.

Раніше США та Австралія підписали двосторонню угоду по рідкісноземельним металам, кидаючи виклик світовій монополії Китаю на критичні копалини. В рамках угоди обидві сторони інвестують по мільярду доларів в розробку родовищ на австралійському континенті.

В свою чергу Китай, який погодився після зустрічі Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа пом’якшити умови експорту, не поспішає це робити. Натомість Пекін планує розробити систему поставок, яка унеможливить придбання китайських обмежених матеріалів компаніями, пов'язаними з американськими військовими.

