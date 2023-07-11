Більш ніж половина опитаних шукають повну зайнятість та роботу недалеко від місця проживання.

За результатами опитування внутрішньо переміщених осіб порталом robota.ua, понад половина з них наразі не мають роботи і активно її шукають, а чверть опитаних підшукує краще місце роботи.

"Переважна більшість опитаних (56,2%) наразі не мають роботи і активно її шукають. При цьому чверть респондентів (26,2%) хоча і працевлаштовані, але шукають краще місце роботи. Більш ніж половина опитаних (64,4%) шукають повну зайнятість, а неповна зайнятість або фриланс цікавить 39% та 16,5% опитаних відповідно", - йдеться у повідомленні.

Преференції щодо наявності освіти та досвіду розділяються майже рівномірно: роботу без досвіду чи спеціалізованої освіти шукають 37,8% опитаних, з досвідом - 33,7%, за спеціальністю - 28,5%. У розрізі спеціальностей найбільш поширеними серед респондентів є економіст, юрист, прибиральниця або посудомийка, вчитель або спеціаліст з соціального забезпечення, швачка, супервайзер, мерчендайзер, касир та спеціаліст відділу кадрів, продавець та водій.

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Більшість опитаних шукають роботу недалеко від місця проживання (58,8%), а для 27,7% ключовими є умови роботи та розмір оплати праці.

Головними проблемами у пошуку роботи називають низьку оплату праці, небажання роботодавця наймати на роботу ВПО, відсутність вакансій за рівнем освіти та досвідом, недостатність професійних навичок та досвіду роботи, брак підтримки у пошуку роботи або ж неактуальність професії. Більшість респондентів потребують допомоги у пошуку вакансій та складанні резюме, а також у проведенні співбесіди з роботодавцями.

Що відомо про опитування

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначають, що результати опитування стануть основою спільного проекту "Робота та відновлення" щодо пошуку роботи для ВПО. У рамках проекту переміщеним особам будуть надані актуальні вакансії, що належать до сфери управління міністерства.

Участь в онлайн-опитуванні взяли 267 осіб. Більшість опитаних (91,8%) - жінки. Переважна частина опитуваних до вимушеного переселення проживали у Донецькій (30%), Луганській (24%), Харківській (14,2%), Запорізькій (10,4%) та Херсонській (10,5%) областях. Найбільш поширені регіони для переселення: Київ та Київська область, а також Дніпропетровська, Івано-Франківська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та Тернопільська області.

Ринок праці в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту з пошуку роботи Work.ua, ринок праці в Україні протягом літа в цілому продовжує відновлюватися: дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.

За словами експертів, у червні кількість пропозицій роботи в Україні збільшилася на 4% - до 93,9 тисяч вакансій. Це менше, ніж у травні та квітні, що можна пояснити настанням низького бізнес сезону.

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