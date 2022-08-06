Середній розмір допомоги по безробіттю складає 4,3 тисячі гривень, а термін пошуку - три місяці, зазначили у Центрі зайнятості.

У Державному центрі зайнятості розповіли, які спеціалісти наразі найшвидше знаходять роботу, а яким доводиться шукати довше.

Про це повідомила заступниця директора департаменту реалізації політики занятості Державного центру зайнятості Олена Мельник в ефірі телемарафону.

"Найшвидше знаходять роботу ті, хто володіють інструментами та мають навички управління або ремонту якогось транспортного засобу. Тобто ми говоримо про роботу, вакансію представників "синіх комірців", тобто робітничих професій", - сказала вона.

Мельник уточнила, що громадяни, які володіють інструментами чи працюють у торгівлі чи фармакології можуть знайти швидше, ніж представники "білих комірців".

За її словами, проблема з роботою полягає в тому, що Служба зайнятості наразі має одну-третину вакансій від роботодавців від довоєнного рівня - 24 тисячі у порівнянні з 70 тисячами.

Середній показник пошуку роботи майже три місяці.

Вона розповіла, що виплати по безробіттю розраховуються індивідуально для кожного, в залежності від стажу.

"При призначенні ми враховуємо заробітну плату за останнім місцем роботи, а також страховий стаж. Тому у нас розмір допомоги коливається від мінімального 1 800 грн, до максимального 9 750 грн. Середній розмір допомоги складає 4 300 гривень", - сказала вона.

Раніше були опубліковані результати дослідження, проведені експертно-аналітичним центром кадрового порталу grc.ua. Згідно з дослідженням, у липні на ринку праці в Україні традиційно затребуваними залишалися спеціалісти зі сфери торгівлі - продавці, касири й адміністратори торгових залів, а також менеджери з продажів.

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