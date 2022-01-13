Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.

Щоб придбати однокімнатну квартиру, українцям доведеться жити в режимі жорсткої економії від п'яти до восьми років.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа з посиланням на аналітичний портал "Слово і діло"

Як йдеться в сюжеті, журналісти підрахували, скільки необхідно працювати українцям, щоб придбати квадратні метри.

Для цього взяли середню зарплату в кожній області та середню вартість однокімнатної квартири. Виходить, щоб купити квартиру, найдовше працювати доведеться у Львові та Одесі.

На житло в новобудові необхідно витратити близько восьми років життя за умови, що вдасться відкладати всю свою зарплату.

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У Києві, щоб зібрати на нове житло, необхідно відкладати зарплату майже протягом шести років. На вторинному ринку цей термін дещо менший - понад п'ять років.

Найшвидше придбати квартиру можна в Сєвєродонецьку та Краматорську.

Іпотека:

Українці не охоче купують житло в іпотеку. Про це заявив експерт з ринку нерухомості Віктор Забоєнко.

"За 2021 рік іпотечних угод було не так багато. Це становить близько 1-2% від загальної кількості всіх угод по новобудовах", – говорить Забоєнко.

Спеціаліст пояснює це тим, що взяти іпотеку непросто. Існує обмеження за віком, розміром зарплати та року здачі будинку. Якщо будинок ввели в експлуатацію раніше 2018 року, то іпотеку оформити не вийде.

"Попри те, що було неодноразово оголошено про програму іпотечного кредитування нижче 10% — 5, 7, 10%, реальна ситуація інша. Середня ставка іпотечного кредитування в районі 16-19% річних з усіма податками, зборами, страхуваннями", — говорить Забоєнко.

Прогноз на 2022 рік:

Експерти прогнозували, що в першому півріччі 2022 року, при збереженні контрольованої пандемічної ситуації та відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові зростання цін не перевищить 5-7%.

Експерти Асоціації фахівців з нерухомості прогнозували, що після новорічних свят в Україні зміняться ціни на заміське житло.

Ціни на житло в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості в Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.