За вантажопідйомністю "Союз-5" займає нішу між "Союзом-2" і "Ангарою-А5".

Новому російському носію "Союз-5" немає місця на сучасному ринку ракетно-космічних запусків. Так вважає відомий американський журналіст і космічний оглядач видання Ars Technica Ерік Бергер.

Передбачається, що на низьку опорну орбіту "Союз-5" буде виводити до 17,4 тонн вантажу. Таким чином, за вантажопідйомністю "Союз-5" займає нішу між ракетами "Союз-2" і "Ангара-А5", які Росія вже експлуатує. Попит на ракету такого класу викликає великі сумніви.

Кількість геостаціонарних супутників, які раніше активно запускав "Протон", різко скоротилася. Іншим фактором є вторгнення Росії в Україну, яке змусило багатьох західних супутникових операторів відмовитися від російських ракет-носіїв.

Усе це відбувається на тлі посилення міжнародної конкуренції на ринку космічних запусків. Китай має все більше власних ракет. Суттєво розширилися можливості Індії.

Також варто сказати, що "Союз-5" майже напевно не зможе конкурувати з Falcon 9 від SpaceX, адже остання є частково багаторазовою (відповідно, її запуски коштують відносно недорого).

"Союз-5" – що відомо

"Союз-5" є перспективною російською двоступеневою ракетою-носієм середнього класу. Вона замислювалася як більш ефективна версія радянського "Зеніту", створеного українським конструкторським бюро "Південне" у Дніпрі.

Російську новинку неодноразово критикували за те, що вона не демонструє прориву в технологіях. Де-факто це звичайна одноразова ракета, яка на відміну від нового покоління носіїв не буде повертатися на землю після запуску.

Попри це Росія впевнено просувається до першого запуску "Союз-5". Раніше УНІАН повідомив про вогневі випробування блоку першого ступеня нової ракети.

