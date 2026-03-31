Росія та Іран знайшли підпільний спосіб закупівлі дронів

Дешеві дрони відіграють ключову роль у російсько-українській війні.

Групи, пов’язані з Росією та Іраном, дедалі частіше використовують криптовалюту для закупівель недорогих дронів та компонентів. Про це з посиланням на звіт аналітичної компанії Chainalysis повідомляє Reuters.

Дешеві дрони широко доступні на глобальних платформах електронної комерції. Через це владі тих чи інших країн буває важко відстежити, хто саме стоїть за покупками та які наміри покупці мають щодо використання цих пристроїв.

Хоча більшість покупок дронів здійснюється через традиційні фінансові канали, мережі постачання дедалі частіше перетинаються з криптовалютами. Дослідники блокчейну з Chainalysis змогли простежити потік криптовалюти від окремих покупців до продавців на платформах електронної комерції.

З’ясувалося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році проросійські групи залучили понад 8,3 млн доларів у вигляді криптодонатів для придбання дронів та військового обладнання.

"Як тільки ви ідентифікуєте продавця, можна відстежити діяльність контрагента та зробити оцінки, які допомагають з’ясувати, як використовуватиметься продукт і які наміри стоять за покупкою", – говорить Ендрю Фірман з Chainalysis.

За його словами, компанія змогла зіставити криптовалютні транзакції на суму від 2 200 до 3 500 доларів точними цінами дронів та компонентів для дронів на платформах електронної комерції.

"Ми бачили все: від запитів на дрони і запчастини та того, скільки вони (ті, хто приймали участь у фінансових операціях, – УНІАН) хотіли отримати, до фотографій, які показували, що вони вже придбали ці товари", – говорить Фірман.

У звіті Chainalysis зазначається, що групи, пов’язані з Іраном, також використовують криптовалюту для закупівлі компонентів дронів та військового обладнання. Зокрема, виявлено криптогаманець, пов’язаний із Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР), який купував запчастини для дронів у постачальника зі штаб‑квартирою в Гонконгу.

Обсяг криптовалюти, пов’язаної з закупівлею дронів, залишається невеликим у порівнянні з загальними військовими витратами. Проте, ситуація викликає занепокоєння у фахівців, які активно намагаються цьому перешкодити.

"Блокчейн може надати багато інформації, яку не завжди можна отримати традиційними способами", – зазначає Фірман.

Ринок дронів – останні новини

Росія та Україна активно розширюють виробництво дронів, переважно використовуючи дешевші китайські комплектуючі, які коштують у три рази менше за західні. За даними Financial Times, обидві країни часто закуповують процесори, камери та двигуни у тих самих китайських постачальників, при цьому дивним чином не перетинаючись під час відвідувань заводів у Китаї.

Повідомлялося також, що зараз Росія недоотримує необхідні компоненти з Ірану для будівництва нових партій ударних дронів типу "Шахед". Свою роль в труднощах ОПК РФ відіграють і українські удари по заводам з виробництва ракет та дронів.

