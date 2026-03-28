Україна не втрачає ринки збуту для дронів: Зеленський розкрив деталі

Президент розповів про випадки від приватних компаній, які шкодять українському експорту.

Україна підписала з країнами Близького Сходу 10-річні контракти на мільярди доларів прибутку, тому втрати ринків для продажу дронів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами через ZOOM. Зокрема, глава держави прокоментував скарги українських виробників дронів про те, що вони нібито втрачають вікно можливостей для експорту своєї продукції.

"Ми не втрачаємо на мій погляд, і я вважаю, що 10-річні контракти стратегічного рівня вже з трьома країнами Близького Сходу, не буду казати, на яку суму, мільярдів, не мільйонів, а саме мільярдів для наших експортерів, - всі зароблять. Україна заробить. Ми не втратимо, бо будемо контролювати, що нашим бійцям достатньо залишається", - сказав Зеленський

Відео дня

Він вважає неправдою твердження про те, що нібито втрачається можливість для експорту дронів за кордон.

"Це неправда. Я наводив приклад однієї з компаній, яка продала тисячу перехоплювачів одній країні. Компанія дуже відома і країна дуже відома. Вони продали країні тисячу перехоплювачів. З одного боку, це звучить якось так міцно - тисячу перехоплювачів. А з іншого боку - це $3,5 млн", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна на день може виробляти 2 тис. перехоплювачів, але грошей вистачає на 1 тисячу.

"Тому це не є проблема, але компанія піднімала питання і в медіа також, і не тільки в українських, щодо того, що вони втрачають експорт. Я вважаю, що вони шкодять українському експорту. Вони продали. Зараз ця країна звернулась до нас, тому що немає там бойової частини. Тому що бойова частина, вибачте, там - це вибухівка. Вона у нашого війська. Так воно не вийде, що компанія продає дрони. Вона вважає, що вона найрозумніша. А потім звертається до наших військових дати вибухівку. Тепер країна на 1 тисячу дронів ще звертається до наших військових, щоб вони навчили і інших, як їх правильно застосовувати в бойових діях", - повідомив Зеленський.

Ще президент сказав, що під час візиту до іншої країни також з’ясувалося що тій країні продали деяку частину перехоплювачів, але знову без вибухівки. Крім того, його просили відправити до тої країни операторів дронів, але він відмовився це робити.

Повертаючись до згаданої суми $3,5 млн, президент додав, що це несерйозна сума, оскільки перший державний контракт ця компанія, яка продала тисячу дронів, отримала на 300 млн євро.

При цьому, як розповів Зеленський, йому відомо про близько 10 заводів, які будувались в різних куточках світу за спиною у держави. "Тільки для того, щоб так: ну не дай Боже, нічого не втратити. Я вважаю, що вони втратять. Але є те, що є", - додав Зеленський.

Він зазначив, що Україна буде створювати системний підхід:

"Буде продавати саме так. Заробляти гроші буде Україна, при цьому контролювати, щоб у хлопців на полі бою було всього достатньо. Будемо робити все для цього. Додаткові гроші вкладаються виключно в Україну і в нашу армію".

Українська зброя

Як повідомляв УНІАН, Зеленський розкрив деталі домовленостей з країнами Близького Сходу. Україна укладає на 10 років угоди з арабськими країнами про спільне виробництво зброї. Також йдеться про обмін дефіцитними засобами, і про забезпечення України дизельним пальним.

