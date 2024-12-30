Більшу частину контрабандних авто везуть із країн Центральної Азії.

Російські контрабандисти активно заробляють на перегоні автомобілів з Європи, які потрапили під санкції. Багаті росіяни готові платити десятки тисяч євро за елітні машини.

Журналісти Financial Times знайшли п'ять російських компаній, які пропонують контрабанду авто з Європи.

Фотографії до онлайн-оголошення російського імпортера "Автоімпорт" на сайті Auto.ru про продаж BMW 530 d M Sport за ціною 68 200 доларів свідчать, що автомобіль все ще перебуває в Німеччині. Станом на середину грудня на сайті німецького продавця Autopartner BGL автомобіль продавався за 31 900 євро.

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"Оголошення, розміщені в Росії, не мають до нас жодного стосунку", - заявив представник Autopartner BGL, підтвердивши, що авто, про яке йдеться, перебуває в Німеччині і не продане станом на середину грудня.

Крім того, журналісти знайшли на російському сайті Auto.ru понад 50 розкішних автомобілів із 25 різних німецьких автосалонів, які російські імпортери пропонували із середньою націнкою близько 19 000 євро.

Контрабандисти часто заявляють, що перепрятять автомобіль у третю країну. FT відстежила чорний Mercedes-Benz S350, проданий у січні 2024 року киргизькій таксомоторній компанії німецьким автотрейдером Kessler & Haag. Машину в березні зареєстрували на московську таксомоторну компанію.

Торговий представник "Автоімпорту" повідомив, що німецькі автомобілі, що поставляються з Європи, "перевозяться не через ... Білорусь, а через Туреччину, Грузію і потім у Росію". За його словами, тепер дешевше і швидше провозити дорогі німецькі автомобілі через Південну Корею, ніж через Прибалтику і Білорусь, зазначивши, що ця азіатська країна запровадила "мінімальні" санкції щодо Росії.

Однак FT все ж виявила автомобілі, які перевозили через Білорусь після посилення санкцій. Білий Mercedes-Benz E220D від німецького продавця авто Gruma Automobile сфотографували в Росії восени 2024 року, після того як у вересні він перетнув зовнішній кордон ЄС і в'їхав до Білорусі. Керівник відділу продажів Gruma Automobile Міхаель В'югер спростував інформацію про продаж автомобіля і заявив, що "ми не ведемо жодних справ із компаніями, організаціями або особами, які перебувають у країнах, на які накладено ембарго".

Кілька німецьких продавців автомобілів заявили, що вони не знали про те, що їхні авто продаються в Росію або рекламуються на російських сайтах.

Маркус Клаппер з Autohaus Reisert сказав, що не бачив російських оголошень про продаж його авто, але знає про тактику, за якої брокери копіюють інформацію та зображення з сайтів дилерів, щоб перепродати машину з націнкою.

Чиновники ЄС знають, що елітні авто все ще потрапляють у Росію, але їхня увага зосереджена на боротьбі з ухиленням від санкцій, пов'язаних з більш небезпечними товарами, які можуть використовувати військові.

Росія обходить санкції Заходу - як елітні авто потрапляють до Москви

Росіяни все ще можуть купити елітний автомобіль відомих європейських марок, хоча їхнє офіційне ввезення в РФ заборонено. Одним із найголовніших помічників в обході західних обмежень є Грузія та низка країн Центральної Азії.

Постійний оглядач The Times Ед Конвей у своїй статті розповів, як дорогі авто потрапляють у Росію в обхід західних санкцій. Він простежив шлях нового Range Rover, виробленого в Соліхаллі. За його словами, за тим, як Москва обходить санкції, пильно стеж Пекін. Ця ситуація може бути небезпечною на тлі можливої ескалації на Тайвані.

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