У Європі побоюються, що диктатор пішов на дипломатичні маневри, щоб уникнути санкційного гніву Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін погодився на переговори з президентом США Дональдом Трампом під тиском його ультиматуму щодо України. Втім, це може бути спробою затягнути час і уникнути санкцій.

Як пише CNN, деякі європейські чиновники приватно заявили про побоювання щодо саміту Трампа та Путіна. За їхніми словами, ця зустріч може стати для Путіна "лише черговою спробою продовжити війну, водночас уникаючи нових санкцій США".

Кілька європейських лідерів провели четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, обговорюючи, як підійти до нових дипломатичних зусиль.

Останніми днями Трамп висловлював не менше розчарування Путіним і не виключає нових економічних заходів. Попри це, він доручив своїй команді продовжити роботу над потенційним самітом, а американські чиновники працювали над логістикою та політичною підготовкою до зустрічі, яка, за словами Білого дому та Кремля, може відбутися вже наступного тижня.

Саміт Трампа, Зеленського і Путіна

Президент США публічно заявив про готовність спершу провести окремі переговори з лідерами Росії та України, а потім спробувати організувати тристоронній саміт за участю президента Зеленського та диктатора Путіна.

Кремль підтвердив, що зустріч Трампа й Путіна може відбутися вже найближчими днями, однак участь Зеленського залишається під питанням.

Сьогодні термін ультиматуму Трампа для Путіна щодо України завершується. Кремль демонструє прогрес, щоб уникнути санкцій, але відмовляється від тристороннього саміту за участю президента України.

