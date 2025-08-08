За словами глави МЗС Фінляндії, нові обмеження можуть допомогти зупинити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп має й надалі вводити нові санкції проти РФ, адже це допоможе закінчити війну в Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю Reuters.

Відомо, що Трамп встановив п'ятницю як кінцевий термін, до якого РФ мала погодитися на мир в Україні, в іншому разі її нафтові клієнти зіткнуться з вторинними митами. Якщо такі обмеження будуть введені, то це позбавить російського диктатора Володимира Путіна важливого джерела фінансування військових дій.

Водночас наразі очікується, що Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня, що збільшує шанси того, що нові санкції можуть бути відкладені або скасовані.

Однак представник Білого дому заявив, що попри останні дипломатичні події, вторинні санкції проти країн, які ведуть бізнес з РФ, все одно почнуть діяти з п'ятниці.

"Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп продовжить ці санкції", - наголосила Валтонен, маючи на увазі вторинні обмеження, які можуть вплинути на Китай та Індію - найбільших покупців російської нафти.

Міністр додала, що продовження постачань західної зброї до Києва теж відіграє значну роль у тиску на Путіна з метою припинення війни в Україні.

"Ми бачимо, що причиною того, що Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, є те, що збільшення постачань зброї (в Україну) безумовно посилює тиск на Росію, щоб вона знайшла вихід із війни", - підкреслила Валтонен.

За її словами, фінансове становище Росії не таке добре, як три роки тому, а економічна ситуація ще гірша.

"Ми повинні посилювати тиск і сподіватися, що одного дня Росія відреагує позитивно, тобто припинить вторгнення", - зауважила дипломат.

Ультиматум Трампа для РФ - останні новини

Раніше видання Reuters писало, що шанси на те, що Путін погодиться на перемир'я через погрози Трампа, майже нульові. За словами аналітиків, російський диктатор Володимир Путін вже дав зрозуміти, що РФ готова витримати будь-які нові економічні труднощі, спричинені США та їхніми союзниками.

"Шанси на те, що Путін погодиться на перемир'я через погрози Трампа ввести мита і санкції проти Росії, близькі до нуля. Теоретично, якщо припинити закупівлю нафти Індією та Китаєм, це буде дуже важким ударом для російської економіки та військових дій. Але цього не станеться", - вважає колишній аналітик розвідки США з питань Росії Євген Румер.

Водночас сам Дональд Трамп заявив, що Путін має ухвалити рішення про припинення вогню в Україні, адже це залежить саме від нього. За його словами, можливі нові санкції проти Росії залежать від рішень її керівництва.

